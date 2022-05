Ana Clara comenta emagrecimento e nega estar doente: ‘eu sempre quis’

“Eu emagreci um monte, realmente, foram vários quilos, porque me deu vontade. Foi uma coisa que eu sempre quis e nunca consegui. Dessa vez eu consegui, não estou doente, ninguém me obrigou.”, explicou.

Ana Clara Lima falou nesta sexta-feira (13) sobre o seu processo de emagrecimento, em um momento de bate-papo com os seguidores no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.