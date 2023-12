Ana Castela fica tímida com olhar de Luan Santana e vídeo viraliza

Não é a primeira vez que Santana deixa uma famosa tímida com o seu olhar. Em 2018, Anitta revelou no clipe “RG” que fica desconcertada com o olhar sedutor do cantor.

Luan lança um olhar sensual para a cantora, e a equipe que está fazendo as fotos pede que ela também olhe para ele. Ana surpreende ao admitir que está tímida na frente do cantor: “Não consigo. Eu fico… Não é por nada né, mas é o Luan Santana aqui na minha frente”.

No vídeo em questão, os cantores estão posando juntos para a divulgação de sua nova parceria, a música ‘Deja Vu’, que estará disponível em todas as plataformas de áudio amanhã às 21h.

E esse vídeo da Ana Castela envergonhada do lado do Luan Santana pic.twitter.com/Bks7loBURh

