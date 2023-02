Amigo entrega encontro de mãe de Neymar com Tiago Ramos; veja foto

Nadine e Tiago assumiram o namoro em 2020 e terminaram meses depois após um o modelo ter um surto e se ferir ao quebrar uma vidraça com as mãos. Na época, um áudio de Neymar criticando o então ‘padrasto’ veio à tona.

Nadine estava acompanhada de Tiago e dois amigos do ex-A Fazenda, um deles publicou no stories foto ao lado de Nadine e logo em seguida com Tiago.

Enquanto Neymar comemorou o aniversário de 31 anos em Paris, a mãe do craque, Nadine Gonçalves, passou o domingão acompanhada do ex-namorado, Tiago Ramos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.