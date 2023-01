Vila Olímpica de Manaus sedia Curso Técnico de Ginástica Rítmica

Manaus/AM - A Vila Olímpica de Manaus será sede do Curso Técnico de Ginástica Rítmica. Com início na quinta-feira (2), até o sábado (4), o evento acontecerá no complexo do Governo do Amazonas, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e durante os três dias as aulas serão ministradas pela treinadora da Seleção Brasileira de Conjunto, Camila Ferezin, e sua assistente Bruna Martins.

Com forte embasamento teórico e fundamentos práticos, visando a capacitação de alto nível, o Curso Técnico de Ginástica Rítmica terá como público alvo técnicos de ginástica rítmica, árbitros, professores, ginastas e acadêmicos, que receberão o certificado após o término das aulas.

Camila Ferezin que ministrará o curso tem em seu currículo participação em quatro Olimpíadas e é tetracampeã dos Jogos Pan-Americanos. Em 2003, no Pan de Santo Domingo, Camila fez parte da comissão técnica. Em 2011, assumiu o cargo de treinadora da seleção brasileira de conjunto e faturou a medalha de ouro nos Jogos de Guadalajara. Repetiu a dose quatro anos depois, em Toronto, ao ganhar novamente a medalha de ouro.

Organizado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG), os interessados em participar do Curso Técnico de Ginástica Rítmica devem entrar em contato com a federação, por meio do número (92)98171-4448. Outra forma é fazer a inscrição on-line, por meio do link divulgado no cartaz oficial do curso. Ao clicar, o interessado vai direto para a plataforma Google Docs. O pagamento pode ser feito via PIX (QR Code).