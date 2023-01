Brasil enfrenta hoje o Equador em partida pelo Sul-Americano sub-20

O Equador, por sua vez, se classificou na terceira colocação do Grupo B, com cinco pontos conquistados.

O Brasil vem embalado pela campanha invicta da primeira fase, na qual conquistou três vitórias e um empate, o que rendeu à equipe o primeiro lugar do Grupo A da competição, com 10 pontos.

A Seleção Brasileira sub-20 enfrenta nesta terça-feira (31) o Equador pela primeira rodada do hexagonal final do Sul-Americano da categoria.

