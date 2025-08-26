   Compartilhe este texto

Veja por que Neymar e Rodrygo não foram convocados por Ancelotti

Por Portal Do Holanda

26/08/2025 13h13 — em
Esportes


Foto: Vitor Silva/ CBF

O técnico Carlo Ancelotti deixou Neymar e Rodrygo fora da convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa. Segundo ele, ambos precisam estar 100% fisicamente para defender a Amarelinha.

Neymar voltou ao Santos em janeiro, soma 16 jogos, 6 gols e 3 assistências, mas vem sofrendo com problemas musculares e não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando rompeu o joelho. Recentemente, voltou a sentir a coxa e desfalcou treinos e jogo.

Rodrygo, por sua vez, busca mais espaço no Real Madrid. Após ficar no banco na estreia da La Liga, foi titular e jogou 63 minutos na vitória sobre o Oviedo, mas ainda está em fase de retomada.

O Brasil, já classificado para a Copa, enfrenta o Chile no Maracanã (4/9) e a Bolívia em El Alto (9/9), ocupando a 3ª posição nas Eliminatórias com 25 pontos.

