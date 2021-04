Veja os grupos das seleções brasileiras nos torneios de futebol de Tóquio-2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram sorteados nesta quarta-feira (21), na sede da Fifa, na Suíça, os grupos dos torneios de futebol da Olimpíada de Tóquio. Como de costume, os primeiros jogos serão realizados antes da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para o dia 23 de julho.

Na disputa feminina, 12 times estão divididos em três chaves. A seleção brasileira terá como adversárias no Grupo F China, Holanda e Zâmbia. Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile formam o Grupo E. Estados Unidos, Suécia, Austrália e Nova Zelândia estão no Grupo G.

Avançam para as quartas de final as duas equipes mais bem colocadas de cada chave e as duas melhores terceiras.

A estreia do Brasil, comandado pela sueca Pia Sundhage, será diante das chinesas, no dia 21 de julho, no estádio de Miyagi. O jogo repete a mesma estreia da Rio-2016, quando as brasileiras venceram por 3 a 0.

No torneio masculino, destinado a jogadores nascidos até 1997 (com três exceções), serão quatro chaves de quatro equipes cada uma.

O Brasil caiu no Grupo D, junto com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. O Grupo A tem Japão, África do Sul, México e França. O B conta com Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia. Já o C, com quem a seleção brasileira poderá cruzar nas quartas de final, é formado por Argentina, Espanha, Austrália e Egito.

A estreia do time comandado por André Jardine será no dia 22, em Yokohama, diante dos alemães, uma reedição da final de 2016 vencida pelo Brasil no Maracanã. Na ocasião, o time comandado por Neymar conquistou o primeiro ouro brasileiro na modalidade.

Yokohama também foi o palco da final da Copa do Mundo de 2002, outro duelo vencido pelos brasileiros diante dos alemães para a conquista do pentacampeonato mundial.

A final do torneio masculino também será em Yokohama, enquanto a disputa pelo ouro no feminino ocorrerá no Estádio Olímpico de Tóquio.