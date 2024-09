Deyverson se vê iluminado após ser herói do Atlético-MG: 'Deu aponta para mim'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Deyverson se emocionou e se viu iluminado após marcar dois gols da vitória sobre o Fluminense e classificar o Atlético-MG à semifinal da Libertadores.

Deyverson citou os julgamentos pelo "jeito de ser" ao dizer que "Deus sempre aponta para ele". O atacante, em seguida, evitou falar apenas de si e também exaltou o trabalho da comissão técnica e dos companheiros em entrevista ao Paramount+.

"Deus sempre aponta pra mim o cara que por muitas vezes é questionado pela minha forma de ser, meu jeito, mas Deus não é pessoa, não só a mim como todos, mas não quero me exaltar muito. Acho que o trabalho do treinador, de toda a comissão, do grupo, é parabenizar todos", declarou.

"Eu sou um cara muito emotivo. Eu me emociono muito porque só eu e ela [esposa] sabemos o que a gente vive todos os dias, porque a gente passa a luta que a gente tem dia a dia batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo."

O camisa 9 dedicou os gols decisivos à esposa. Ele citou os esforços diários que faz e como ela está ao seu lado.

"Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Eu não poderia deixar de falar da minha esposa, que é a pessoa mais importante na minha vida. Ela sabe de todo o processo que eu passei, todas as coisas que eu venho passando ainda. Ela sabe do trabalho, da minha dedicação. Hoje, um cara só pensando em jogar futebol e ajudar o Galo, com essa massa maravilhosa, com todo o apoio até o último minuto."

Deyverson também citou o brilho em momento decisivos na Libertadores. Ele falou sobre o gol na final da Libertadores 2021, pelo Palmeiras, e disse que aponta à uma tatuagem do momento ao marcar pelo Galo.

"Fico feliz por mais uma vez estar repetindo talvez uma história que eu vivi no meu antigo clube. Antes do que eu estava, que era o Cuiabá, o Palmeiras. Eu vivi um momento maravilhoso, tenho um gol muito importante. Toda comemoração aponto para a tatuagem com essa da Libertadores, que para mim foi um gol muito importante, vai ficar marcado na minha vida."