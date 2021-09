Vasco vence Goiás, ganha a 2ª consecutiva e se aproxima do G-4

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Embalado por seu torcedor em São Januário o Vasco fez uma de suas melhores apresentações na Série B e bateu o Goiás por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (27), com gols de Morato e Gabriel Pec. Assim, o clube chegou à sua segunda vitória consecutiva, se aproximando do G-4, o grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Vasco está a quatro pontos do CRB, que é o quarto colocado. O time alagoano, porém, ainda joga nesta rodada e enfrentará o Náutico nesta terça (28) no Recife (PE).

No domingo (3), em Aracaju (SE), contra o Confiança, o clube cruzmaltino terá a chance de obter sua terceira vitória consecutiva pela primeira vez na Série B.

O JOGO

O Vasco fez um primeiro tempo praticamente perfeito, com 13 finalizações contra apenas duas do Goiás.

O clube esmeraldino, no entanto, deu um susto no torcedor do Vasco logo no início do jogo, quando Alef Manga cruzou e Nicolas cabeceou com perigo no travessão do goleiro Vanderlei.

O Vasco levou a torcida à loucura aos 29min do primeiro tempo, quando o jovem Riquelme fez um excelente cruzamento da esquerda, na cabeça de Morato que, de peixinho, estufou a rede do goleiro Tadeu.

Com apenas 18 anos e escolhido para ser titular, Riquelme não conteve a emoção com sua assistência. Ele correu em direção ao banco de reservas apontando para Fernando Diniz e chorou, sendo abraçado pelo treinador e por seus companheiros.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Nenê cobrou escanteio, a bola bateu no travessão e ele quase fez um gol olímpico.

Logo aos 3min do segundo tempo, Nenê fez um excelente cruzamento, na cabeça de Gabriel Pec, que subiu entre os zagueiros e ampliou o placar para o Vasco.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões amarelos: Nenê, Zeca, Fernando Diniz (VAS); Caio, Bruno Mezenga (GOI)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Morato, aos 29min de 1º tempo (VAS); Gabriel Pec, aos 3min do 2º tempo (VAS)

VASCO

Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme (Wálber); Bruno Gomes (Romulo), Andrey (Gabriel Pec) (Léo Jabá), Marquinhos Gabriel e Morato; Nenê e Germán Cano (Daniel Amorim). T.: Fernando Diniz

GOIÁS

Tadeu, Apodi (Dadá Belmonte), Matheus Salustiano (Ivan), Reynaldo e Artur; Fellipe Bastos, Caio (Iago Mendonça), Elvis (Luan Dias) e Dieguinho; Nicolas e Alef Manga. T.: Marcelo Cabo