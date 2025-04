Vasco bate Puerto Cabello com gol de Vegetti e lidera grupo na Sul-Americana

O Vasco da Gama garantiu sua primeira vitória na Copa Sul-Americana ao bater o Puerto Cabello, da Venezuela, por 1 a 0, nesta terça-feira (8), em São Januário. O gol da partida foi marcado por Vegetti ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo G, à espera do confronto entre Lanús e Melgar, que acontece nesta quarta-feira (10), na Argentina.

O próximo desafio do Vasco na competição será novamente em casa, contra o Lanús, no dia 22 de abril. Antes disso, a equipe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Sport neste sábado (13), no Rio, buscando se recuperar no torneio. Na sequência, encara Ceará e Flamengo.