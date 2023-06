Vasco altera mando de campo para jogo com Cuiabá devido punição do STJD

Parte do elenco do Vasco precisou pular placas de publicidade para chegar ao túnel de acesso aos vestiários, localizado na região da confusão.

Alguns torcedores atiraram sinalizadores no gramado no dia 22 de junho. A ação ocorreu assim que a partida acabou em 1 a 0 para os goianos.

A sentença foi publicada pelo juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, e tem caráter liminar.

Por esse motivo, o Vasco alterou oficialmente o mando de campo da partida de amanhã (26), contra o Cuiabá. O jogo será no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

A Justiça do Rio de Janeiro acatou uma ação do Ministério Público e determinou a interdição de São Januário, estádio do Vasco. No dia 22 de junho, após a derrota sobre Goiás, torcedores arremessaram sinalizadores e danificaram partes da estrutura do local.

RIO DE JANEIRO/RJ - O Vasco alterou o mando de campo do jogo contra o Cuiabá, que será nesta segunda-feira (26), às 21h (de Brasília). A mudança aconteceu por causa da punição que o clube sofreu da Justiça do Rio de Janeiro.

