'Vara de marmelo' de Luxa não quebra, mas Corinthians já cogita demissão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo costuma dizer que é como uma vara de marmelo: "Enverga, mas não quebra". Essas entortadas, porém, deixam o técnico cada vez mais distante do Corinthians.

O contexto de instabilidade faz o presidente Duilio Monteiro Alves cogitar a saída do técnico antes das semis contra o Fortaleza, dias 26 de setembro e 3 de outubro. Os próximos dias serão de reavaliação no Corinthians. Reavaliação essa que só existirá porque a vara de marmelo envergou, mas não quebrou contra o Grêmio. Ainda.

O QUE ACONTECEU

Luxemburgo se compara a uma vara de marmelo há anos, mas repete essa frase com frequência no comando do Corinthians. A ideia é minimizar as críticas destacando a sua experiência. Ele tem 71 anos e é técnico desde 1980.

O clube, no entanto, gostaria de estabilidade e está insatisfeito com a irregularidade do Corinthians sob o comando de Luxemburgo. O desempenho do time é considerado ruim mesmo nas vitórias. O elenco tem uma das maiores folhas salariais do Brasil.

O cenário no empate maluco de 4 a 4 com o Grêmio é um bom resumo. O Corinthians é dominado e leva 2 a 0, depois consegue uma virada em sete minutos antes do intervalo. No segundo tempo, toma uma revirada, só que consegue buscar um ponto em casa em jogada de Wesley e Giuliano, duas substituições do treinador.

Esse tipo de situação "heroica" dá argumentos para Luxemburgo, mas não o sustenta. Ele chegou pressionado ao duelo com o Grêmio, assim como ficou na berlinda em outras oportunidades recentes, como na vitória sobre o Atlético-MG fora de casa ou nas classificações diante do América-MG na Copa do Brasil e sobre o Estudiantes na Sul-Americana.

"Se falar que está tudo bem, vão dizer: 'Esse cara está maluco'. Tem que incomodar, se não tiver incômodo, tenho que largar essa vida de técnico. Tenho que viver essa coisa intensamente", afirmou Vanderlei Luxemburgo.

Luxa tenta se apegar na possibilidade de vencer a Sul-Americana, competição na qual o Corinthians disputará uma vaga na final contra o Fortaleza. Mas o Corinthians se preocupa com a possibilidade de uma possível eliminação deixar o clube apenas com a luta contra o rebaixamento no Brasileiro. O time alvinegro está a apenas três pontos do Z4.

O Corinthians considera o mercado de técnicos difícil. Mano Menezes, que já foi procurado neste ano, não gosta da ideia de assumir o clube em meio de temporada. Só que, mesmo com essa dificuldade, Duilio não quer manter Luxa só por ter poucas opções de substitutos. Se houver convicção, o presidente pode trocar o comando mesmo antes de decisões. O gerente Alessandro Nunes auxilia nessa reflexão.

De qualquer maneira, Vanderlei Luxemburgo não continuará no Corinthians em 2024. Mesmo que resista à pressão, o treinador tem contrato até dezembro deste ano e não está nos planos dos candidatos na eleição de novembro.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

A opção ainda não aparece para todos. A liberação do recurso pelo WhatsApp está ocorrendo de forma gradual e pode levar mais de um dia. Para saber quando o recurso estará disponível para você, abra nosso canal pelo celular e ative a notificação.