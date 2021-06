Torcedores protestam na Toca II e pedem renúncia de presidente do Cruzeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Acabou o amor. Na data marcada pelas comemorações do Dia dos Namorados, a torcida do Cruzeiro demonstra toda sua insatisfação com a atual diretoria do clube. Em um protesto que reuniu centenas de pessoas na porta da Toca da Raposa II, neste sábado (12), os torcedores miraram o presidente e pediram a renúncia de Sérgio Santos Rodrigues do cargo.

A manifestação, que acontece horas antes do jogo com o Goiás pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi provocada pela má fase do time na Segunda Divisão — é o lanterna da competição — e, também, pela eliminação para a Juazeirense na Copa do Brasil.

Com cânticos e faixas contrárias à atual gestão, os torcedores não aliviaram nas cobranças: "Não é mole não. Ou renuncia ou vai direto pro caixão", cantaram os presentes à manifestação.

Pelo menos 400 torcedores participaram do ato contra a atual diretoria, e muitos desrespeitaram as medidas de segurança sanitária por não usarem máscaras ou cumprirem distanciamento social.

Fogos de artifício foram lançados em direção à entrada do centro de treinamento. A Polícia Militar acompanhou o protesto de perto.