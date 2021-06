Palmeiras e Corinthians mantêm pressão em 'banho-maria' com empate

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dérbi entre Corinthians e Palmeiras tem o poder de se transformar em crise ou salvação para os envolvidos no confronto. O empate em 1 a 1 deste sábado (12), no entanto, manteve as duas equipes sob a mesma tensão que já viviam.

No Allianz Parque, Raphael Veiga abriu o placar logo no terceiro minuto de jogo, e o volante Gabriel empatou, no início da segunda etapa --o time da casa ainda teve um gol de Willian anulado com verificação do VAR.

O resultado deixa em "banho-maria" a situação dos dois treinadores, que chegaram para a partida após serem eliminados na Copa do Brasil.

No Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira manteve o esquema com três atacantes que funcionou na partida contra a Chapecoense, na última rodada. No meio de campo, trouxe de volta Felipe Melo para o time titular.

Com o empate, o retrospecto da equipe nas últimas 10 partidas segue irregular. São quatro vitórias, quatro derrotas e duas igualdades.

Nesse período, aumentam a pressão sobre o time a eliminação para o CRB da Copa do Brasil, na última quarta-feira (9), e também a derrota para o São Paulo na final do Campeonato Paulista.

Os resultados em jogos decisivos nesta temporada também não ão dos melhores. Além dos revézes já citados, pesa contra Abel Ferreira a derrota na final da Supercopa do Brasil para o Flamengo.

No Corinthians, o empate também não alivia a pressão sobre Sylvinho, técnico recém-contratado.

Esse foi seu quinto jogo desde que assumiu o comando da equipe. Nesse período, o time foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético-GO (com um empate e uma derrota) e perdeu para o mesmo adversário na estreia do Brasileiro.

O único resultado positivo foi a vitória magra de 1 a 0 contra o América-MG, na última rodada. Uma vitória no clássico sobre o arquirrival Palmeiras dentro do estádio rival poderia significar alívio no Parque São Jorge, mas ela não veio.

Esse foi o primeiro empate do Palmeiras no Campeonato Brasileiro --antes, venceu a Chapecoense e perdeu para o Flamengo.

A próxima partida da equipe alviverde será pelo Nacional, contra o Juventude, às 21h30 de quarta-feira (16), fora de casa.

Um pouco mais cedo nesse mesmo dia, o Corinthians voltará a campo também pelo Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, em casa, às 20h30.

O time alvinegro tem campanha semelhante à do rival até aqui no Nacional: uma derrota (Atlético-GO), um triunfo (contra o América-MG) e agora um empate.

PALMEIRAS

Jailson; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Renan e Victor Luís; Felipe Melo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Wesley (Breno Lopes), Rony (Deyverson) e Luiz Adriano (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier), Roni (Ramiro), Gabriel e Gustavo Silva (Léo Natel); Mateus Vital (Araos) e Luan. Técnico: Sylvinho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 CORINTHIANS

Onde: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 19h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza - FIFA/SP

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luís Marques, ambos de SP.

VAR: Rodrigo Guarizo.

Cartões Amarelos: Renan, Wesley e Felipe Melo (PAL)

Gols: Raphael Veiga, do Palmeiras, aos três minutos do primeiro tempo; e Gabriel, do Corinthians, aos nove minutos do segundo tempo.