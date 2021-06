Atacante Pedro testa positivo para Covid-19 e vira desfalque no Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pedro está fora do duelo do Flamengo com o América-MG, amanhã (13), no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador testou positivo para Covid-19 e terá de cumprir isolamento no período de recuperação.

Pedro se reapresentou ao elenco rubro-negro ontem (11), após participar de amistosos juntamente à seleção olímpica. O atacante seria opção no setor ofensivo frente à ausência de Gabigol, que está com a seleção brasileira.

Através de uma rede social, o camisa 21 disse estar bem e sem sintomas. "Infelizmente testei positivo para Covid-19. Estou bem e sem sintomas. Que Deus abençoe todos. Cuidem dos seus e obrigado por todo o carinho", publicou.

Este é o terceiro caso de Covid-19 envolvendo integrantes do elenco do Flamengo nos últimos dias. O meia Arrascaeta testou positivo quando já estava com a seleção do Uruguai e ficou afastado dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, e o técnico Rogério Ceni não comandou o time na partida contra o Coritiba, pela Copa do Brasil.

Hugo Souza também não estará à disposição para a partida. O Rubro-Negro informou que ele sentiu um pouco de dor no joelho direito e não foi relacionado por precaução.