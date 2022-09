Torcedores enaltecem Yuri Alberto após gol no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi o grande protagonista deste domingo (11) no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi. O jogador de 21 anos voltou a balançar a rede no estádio são-paulino e marcou um verdadeiro golaço para abrir o placar do clássico. Nas redes sociais, torcedores exaltaram o camisa 9 do Alvinegro paulista.

"Yuri Alberto é muito pai do São Paulo", provocou um corintiano, no Twitter. "Vocês chamam de Yuri Alberto, eu chamo de pai do São Paulo", fez coro outra torcedora.

"Yuri Alberto se sente em casa no Morumbi", completou um terceiro. Teve torcedor que se empolgou com o atacante do Corinthians e o chamou até de "Lewandowski de Itaquera".

A provocação tem como contexto a exibição de gala do atacante na partida entre Inter e São Paulo, em janeiro de 2021, que calou o Morumbi.. Na ocasião, Yuri marcou seu primeiro hat-trick da carreira, além de ainda ter dado uma assistência, na goleada por 5 a 1 sobre o Tricolor paulista.

Desde aquela partida, o jogador foi vendido ao Zenit, da Rússia, e retornou ao Brasil em agosto para defender o Corinthians. E logo em seu primeiro reencontro contra o São Paulo, ele marcou um golaço após arriscar de fora da área. Ele foi eleito pela transmissão da 'Rede Globo' como o melhor da partida.

Com o resultado, o Corinthians somou mais um ponto no Brasileirão e chegou aos 44, mas perdeu a chance de voltar ao G4. Já o São Paulo, com 31, está na parte de baixo na tabela, em 13º.