Pênalti infantil de Gil, Giuliano melhor do time, veja notas do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ficou um pouco mais longe da briga pelo título do Brasileirão. O Timão saiu na frente, desperdiçou várias chances claras para marcar o segundo, mas amargou um empate por 1 a 1 no clássico contra o São Paulo no Morumbi. Com o resultado, a equipe alvinegra perdeu a chance de quebrar um jejum de cinco anos sem ganhar o Majestoso na casa são-paulina.

Na Live do Corinthians, programa do UOL Esporte logo após as partidas do Timão, os jornalistas Vitor Guedes e Ricardo Perrone analisaram o desempenho dos jogadores corintianos no clássico contra o São Paulo. Ambos criticaram a atuação de Gil, responsável pelo pênalti que originou o gol do São Paulo, e destacaram a atuação de Giuliano, considerado o melhor do time.

CONFIRA AS NOTAS PARA OS JOGADORES E PARA O TÉCNICO DO CORINTHIANS:

CÁSSIO

Vitão - Quase pegou o pênalti. Foi seguro, mas não foi exigido - 7

Perrone - Pelo menos duas defesas importantes - 7,5

BRUNO MÉNDEZ

Vitão - Perdeu um gol, mas estava em uma posição que não é a dele. Defensivamente, não comprometeu - 5

Perrone - 5,5

GIL

Vitão - Muito mal. Deu chance para o juiz marcar o pênalti e ser expulso. Foi muito lento não apenas nesse lance. Atuação fraca e não colaborou ofensivamente como em outros jogos - 3

Perrone - Cometeu um pênalti infantil - 3,5

BALBUENA

Vitão - Estava gostando bastante da atuação dele, mas no lance do gol não pode dar condição como ele fez com o Eder - 6,5

Perrone - 5,5

LUCAS PITON

Vitão - Não teve grande trabalho durante o jogo. Não comprometeu - 5

Perrone - 5

DU QUEIROZ

Vitão - Faz uma boa temporada, mas hoje foi muito mal. Quase não apareceu no jogo - 4

Perrone - Jogou muito menos do que pode e sabe - 5,5

FAUSTO VERA

Vitão - Mesmo critério para a Balbuena. Vacilou em um erro absurdo, quando o Eder acertou o travessão. Mas fez uma boa partida e dá estabilidade ao meio-campo do Corinthians - 6,5

Perrone - Acertou uma bola no travessão - 6,5

GIULIANO

Vitão - Foi o melhor do Corinthians na partida. Construiu a jogada do primeiro gol e estava ligado - 8,5

Perrone - Participou demais do jogo. Trabalhou bem na armação - 7,5

GUSTAVO MOSQUITO

Vitão - Fez um primeiro tempo ruim e apanhou da bola. No segundo, quase fez o segundo gol - 5

Perrone - Foi mal no primeiro tempo e melhorou no segundo, principalmente com a ajuda do Renato Augusto - 5,5

RÓGER GUEDES

Vitão - Perdeu dois gols - 6

Perrone - Entrou nesse ritmo legal de troca de posição, mas pecou nas finalizações - 6.5

YURI ALBERTO

Vitão - Fez um golaço e não foi fominha - 8

Perrone - Além do golaço, buscou futebol coletivo. Movimentou-se e buscou jogo - 8

MATEUS VITAL

Vitão - 4

Perrone - 4,5

RENATO AUGUSTO

Vitão - Entrou bem e acelerou o jogo. Conseguiu ajudar o Corinthians a empurrar o São Paulo para trás - 7,5

Perrone - Entrou bem e fez boas jogadas, clareando o jogo - 7,5

ADSON

Vitão - Entrou mal e ficou meio perdido - 4

Perrone - Bem apagado - 5

FAGNER

Vitão - sem nota

Perrone - sem nota

VITOR PEREIRA

Vitão - Pegou um São Paulo totalmente reserva e o Corinthians, com time mais forte e com uma semana de treino, fez 1 a 0 e não teve vontade de ganhar no primeiro tempo. No segundo, teve vontade, mas teria mais não fosse a saída de Giuliano - 4,5

Perrone - De novo, fez o falso poupar. Mas não foi um desastre - 5,5