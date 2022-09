Felipe Alves 'paredão' e Miranda 'pior em campo'; veja notas do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com o foco direcionado às competições de mata-mata neste fim de temporada, o São Paulo utilizou um time alternativo para enfrentar o Corinthians na tarde deste domingo (11), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E em um embate bastante equilibrado, cada time marcou uma vez e o resultado final não favoreceu nenhum dos dois. Afinal, enquanto o Alvinegro saiu do G4, o Tricolor não conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento.

Na Live do São Paulo, transmitida pelo UOL Esporte após os jogos do Tricolor, os jornalistas Márcio Spimpolo e Gabriel Perecini analisaram o desempenho individual dos atletas comandados por Rogério Ceni no Morumbi.

CONFIRA AS NOTAS PARA OS JOGADORES E PARA O TÉCNICO DO SÃO PAULO

FELIPE ALVES

Gabriel Perecini: Pelo aspecto decisivo e pelo momento do jogo, fez ao menos três defesas muito boas. Fez uma partida muito boa, foi decisivo - 8,0

RAFINHA

Gabriel Perecini: Ótima assistência para o Eder no lance do gol, e foi bem na marcação - 7,0

MIRANDA

Gabriel Perecini: Erra no lance do gol. Fez boas coberturas, mas erra em alguns lances - 4,5

FERRARESI

Gabriel Perecini: Foi inseguro no primeiro tempo, na saída de bola, perdendo algumas em lances perigosos. Mas, melhorou no segundo - 5,5

LUIZÃO

Gabriel Perecini: Foi muito bem como lateral, e depois como zagueiro. Fez uma partida muito boa - 7,0

ANDRÉS COLORADO

Gabriel Perecini: Errou alguns passes, mas gostei dele [no jogo] - 6,5

TALLES COSTA

Gabriel Perecini: Foi o melhor do meio-campo do São Paulo. Deu mais dinâmica e combate nessa região do campo, apareceu bastante para o jogo dando opção de passe - 7,0

IGOR GOMES

Gabriel Perecini: Achei uma partida 'ok' do Igor Gomes. Fez o papel dele defensivo, participou de alguns lances no campo de ataque, errou algumas bolas - 6,0

GALOPPO

Gabriel Perecini: Mesma coisa do Igor Gomes, mas teve um pouco mais de dificuldade para retornar na marcação e dar combate. Apareceu bem para o jogo e tem boa infiltração na área - 6,0

EDER

Gabriel Perecini: Além do lance do gol, quando sofre e bate o pênalti, brigou muito na frente. Fez uma partida bem interessante, pode ajudar bastante o São Paulo até o fim da temporada - 7,0

BUSTOS

Gabriel Perecini: Muito sem ritmo, assim como no jogo contra o Cuiabá. Tem dificuldade em dar sequência nos lances, está muito desentrosado - 5,0

ROGÉRIO CENI

Gabriel Perecini: - sem nota