Coritiba faz dois gols de cabeça, sai do Z4 e afunda Atlético-GO na tabela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sob o apoio de sua torcida, o Coritiba venceu neste domingo (11) o Atlético-GO por 2 a 0 e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe da casa foram marcados por Alef Manga, aos 44 do primeiro tempo, e por Fabrício Daniel, aos seis minutos da etapa complementar. Ambos os tentos foram marcados de cabeça.

Com o resultado conquistado no Couto Pereira, o Coxa chegou aos 28 pontos e está em 16º. O time saiu do Z4 e deixou o Dragão ainda mais complicado na tabela. O time goiano possui 22 pontos e está em 19º, na penúltima colocação.

O Atlético-GO está sem vencer na competição há quatro partidas e, devido à derrota, viu a distância para sair da zona da degola subir para seis pontos. Por ter sido eliminado na semifinal da Sul-Americana pelo São Paulo, na última quinta (8), o Dragão só tem o Brasileirão pela frente até o final da temporada.

OS GOLS

O duelo entre os clubes em situação complicada na tabela foi movimentado, com chances criadas por ambos os lados. No entanto, o time comandado por Guto Pereira conseguiu ser mais eficiente e saiu na frente, embora o adversário estivesse em um momento melhor.

Apesar do agito, o placar só foi alterado no final do primeiro tempo. Aos 44, Natanael recebeu de Robinho no lado direito e cruzou na área do Dragão. Alef Manga subiu mais alto do que a marcação e cabeceou cruzado para inaugurar o marcador.

Logo após o intervalo, o Coxa conseguiu encontrar o segundo gol também pelo lado direito. Robinho cobrou uma falta na cabeça de Fabrício Daniel, que mandou no cantinho e deu números finais à partida. Aos 41 minutos da etapa final, o técnico Eduardo Baptista foi expulso por reclamação.

Na próxima rodada, o Coritiba visita o Botafogo no sábado (17), às 19h (de Brasília). O Atlético, por sua vez, vai receber o Inter na segunda-feira (19), às 20h.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2X0 ATLÉTICO-GO

26ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Natanael, Robinho, Adrián Martínez, Rafael Santos, Gabriel e Alef Manga (Coritiba); Wellington Rato, Willian Maranhão e Luiz Fernando

GOLS: Alef Manga, do Coritiba, aos 49 minutos do primeiro tempo; e Fabrício, do Coritiba, aos 4 minutos do segundo tempo.

CORITIBA: Gabriel; Natanael (Nathan), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Trindade, Fabrício (Bernardo) e Robinho (Thonny Anderson); Alef Manga (Warley) e Adrián Martínez (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Claus e Jefferson; Willian Maranhão, Edson Fernando (Marlon Freitas) e Shaylon (Jorginho); Wellington Rato (Airton), Ricardinho (Churín) e Luiz Ferando (Peglow). Técnico: Eduardo Baptista.