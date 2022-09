Yuri Alberto mantém sina no Morumbi e valoriza empate do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de um golaço, Yuri Alberto foi o destaque do Corinthians no empate em 1 a 1 no clássico contra o São Paulo, na tarde deste domingo (11), no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O estádio Tricolor costuma dar sorte para o atacante —foi lá que ele marcou seu primeiro hat-trick da carreira nos tempos de Inter. Yuri valorizou o resultado obtido pelo Timão.

"No segundo tempo a gente criou bastante. Eu mesmo tive uma ali, que o Bruno [Méndez] acabou desviando, ficou ruim para finalizar. Foi uma grande defesa do Felipe Alves. Só agradecer a Deus pelo prêmio de Craque do Jogo. Resultado bom para a gente fora de casa", disse Yuri Alberto, em entrevista à TV Globo.

O Corinthians volta a campo na quinta (15), às 20h, quando recebe o Fluminense na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão empatou em 2 a 2 na ida, no Maracanã, e precisa de uma vitória simples em casa para ir à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

No Brasileirão, o Corinthians deixou o G4 pela primeira vez e termina a 26ª rodada em quinto, com 44 pontos.