Sul-americanos superam europeus em pontuação na primeira rodada do Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A expectativa antes do Mundial de Clubes da Fifa era de um atropelamento por parte dos europeus. Não é o que se viu na primeira rodada da competição em relação aos sul-americanos.

Após todos os jogos, os times da Conmebol tiveram um desempenho superior em pontos do que as equipes do Velho Continente.

As seis equipes sul-americanas - Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors e River Plate - marcaram 12 pontos na primeira rodada, com três vitórias e três empates. Isso dá um desempenho de 66,7% dos pontos conquistados.

Já os 12 times europeus conseguiram 63,9% de pontos. Foram seis vitórias, cinco empates e uma derrota. Verdade que a único time batido foi o Atlético de Madrid, que foi superado por outro europeu, o PSG.

Nos confrontos entre as duas confederações, houve três empates.

As outras confederações continentais tiveram desempenho bem inferior. A África conseguiu apenas quatro pontos em quatro jogos, com 33% dos pontos. O Malelodi Sundowns foi o único time fora da América do Sul e da Europa a ganhar um jogo.

A Concacaf foi ainda pior com apenas dois pontos em cinco partidas, isto é, 13,3%. E, por fim, a Ásia somou apenas um ponto em quatro jogos, ou seja, 8,3% de desempenho. A Oceania acabou com zero.

Quem de fato representou o domínio europeu esperado foram o PSG, o Bayern e a Juventus, que lideram a maior parte das estatística do torneio. O time francês é o que tem mais passes. Já o Bayern - que meteu 10 x 0 no amador Auckland City - tem mais chutes a gol, 31. O Real Madrid lidera em finalizações de fora da área.

O gigante espanhol, maior campeão da Europa, foi exemplo de como a aura de invencíveis não se confirmou para os europeus. Fez um confronto equilibrado diante de um Al-Hilal dono de elenco estelar que poderia estar em qualquer time europeu de primeira linha.

Ao final da partida, a posse de bola foi quase igual, com leve vantagem para o time saudita, e o Real teve mais chances de gol (20 x13).

A vantagem espanhola, no entanto, só se viu mais nos momentos derradeiros do jogo, quando Bono pegou um pênalti de Valverde. Antes disso, Marcos Leonardo desperdiçou duas chances claras na frente de Courtois.

Já o City teve maior domínio do jogo diante do Wydad Casablanca, bem mais modesto em termos de recursos. Mas, ainda assim, não foi um passeio. O número de finalizações (15 x 12) mostra como o time de Guardiola esteve ameaçado em sua defesa em alguns contra-ataques.

O sinal da primeira rodada, portanto, é que a elite europeia segue favorita, mas a América do Sul consegue enfrentar seus times. Mas haverá uma chance de provar isso no confronto entre o campeão da Libertadores Botafogo e o campeão europeu PSG.