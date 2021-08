Seleção de vôlei masculino promete disputar o bronze nas Olimpíadas como se fosse ouro

"A gente tenta buscar explicações [para o terceiro set], mas são coisas que acontecem no esporte. não é a primeira vez, acompanho há muito tempo. No voleibol, às vezes, o adversário te trava, e você não consegue sair", lamentou Renan. "Que fique o aprendizado para que em momentos assim a gente busque uma outra solução."

Na ocasião, o técnico Renan Dal Zotto era atleta daquele time. Ele diz que usará essa experiência para tentar motivar o elenco. "Eu já passei por isso [derrota na decisão do bronze], o nosso grande desafio é estar no pódio. Passei por uma experiência dessa em 1988, e é um gosto muito amargo [perder]", afirmou o treinador da seleção.

