Seleção brasileira Sub-17 é convocada para amistosos contra Canadá e EUA

Rio de Janeiro/RJ - A seleção brasileira Sub-17 foi convocada nesta sexta-feira (15) para o período de 26 de setembro a 7 de outubro, em Sorocaba (SP), que envolverá amistosos com Canadá, nos dias 29 de setembro e 1 de outubro, e Estados Unidos, nos dias 4 e 6 do mesmo mês. A apresentação dos 24 atletas será no dia 26, após os jogos de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, informou a CBF*.

Esta é a última convocação feita pelo treinador da Sub-17, Phelipe Leal, antes da lista final para o Mundial. Entre os nomes, foram três jogadores chamados pela primeira vez: o zagueiro Arthur Dias (Athletico Paranaense) e os meio-campistas Coutinho (Palmeiras) e Mateus Iseppe (Atlético Mineiro).

Também nesta sexta-feira, o sorteio na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, definiu o Brasil no grupo C, ao lado de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. A seleção brasileira é a atual campeã e está em busca de seu quinto título da competição. O Mundial terá início em 10 de novembro e será realizado na Indonésia.

Confira os atletas convocados:

GOLEIROS

Matheus Corrêa - Corinthians

Pedro Cobra - Atlético Mineiro

Phillipe Gabriel - Vasco

LATERAIS-DIREITOS

Pedro Lima - Sport

Vitor Gabriel - Atlético Mineiro

LATERAIS-ESQUERDOS

Marques Rickelme - São Paulo

Souza - Santos

ZAGUEIROS

Arthur Dias - Athletico Paranaense

Da Mata - Grêmio

Dayvisson - Athletico Paranaense

João Souza - Flamengo

Vitor Reis - Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

Camilo - Grêmio

Coutinho - Palmeiras

Dudu - Athletico Paranaense

Figueiredo - Palmeiras

Luiz Gustavo - Corinthians

Mateus Iseppe - Atlético Mineiro

ATACANTES

Estevão - Palmeiras

Kauã Elias - Fluminense

Lorran - Flamengo

Rayan - Vasco

Riquelme - Palmeiras

William - São Paulo

Importância dos amistosos

Campeão invicto do Sul-Americano em abril, Phelipe Leal enfatizou a importância dessa convocação e dos amistosos para o Mundial, tendo em vista a proximidade da competição.

"Agradeço ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ao coordenador, Branco, pela oportunidade nessa etapa tão importante para nós. Poder jogar quatro partidas contra adversários que estarão na Copa do Mundial nos dá um parâmetro, uma referência para que a gente possa escolher os jogadores certos que representarão o nosso país no final do ano", afirmou.

Adversários do Brasil nos amistosos em São Paulo, Canadá e Estados Unidos estão nos grupos B e E, respectivamente.

Esta é a terceira fase de preparação da Canarinho para o Mundial Sub-17. Em junho, encarou o México, atual vice-campeão mundial e campeão da Concacaf, em dois amistosos na casa do adversário. Em agosto, teve duas semanas de treinos na Granja Comary.

(*) Informações CBF