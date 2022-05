Scooby e Chumbo concorrem ao Oscar de ondas gigantes

Raquel Hackert é a única entre os brasileiros que não concorre com onda de Nazaré; ela busca o prêmio na categoria Maior Onda na Remada por sua performance em Himalayas, no Havaí, em 22 de janeiro de 2022.

- Melhor Onda do Ano, com registro de 10 de fevereiro de 2022 em Nazaré

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, Lucas Chumbo, Pedro Calado, Michelle des Bouillons e Raquel Reckert irão representar o Brasil no Big Wave Awards de 2022, prêmio da Liga Mundial de Surfe (WSL) que é considerado o Oscar das ondas gigantes. Os surfistas agora esperam pelos resultados, que serão anunciados no dia 7 de julho.

