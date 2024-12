Savarino marca e Botafogo termina primeiro tempo com vitória sobre o São Paulo

O Botafogo terminou o primeiro tempo vencendo a partida sobre o São Paulo. Com gol de Jefferson Savarino, o Glorioso está a um passo de colocar as mãos na taça do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Passe de Igor Jesus para Savarino marcar o primeiro do Fogão no jogo! ️ #VamosBOTAFOGO @tvglobo pic.twitter.com/PpoUXgoR2n

