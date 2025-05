São Paulo vence Grêmio e afunda time gaúcho no Z4

Em partida emocionante disputada na noite deste sábado (17), o São Paulo conquistou uma importante vitória de virada sobre o Grêmio por 2 a 1, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor Paulista foram marcados por Arboleda e André Silva, enquanto Alexander Ernest Aravena descontou para o time gaúcho.

Com este resultado, o São Paulo ascende à 9ª colocação na tabela, somando agora 12 pontos. Já o Grêmio, com a derrota, se complica na competição e entra na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com apenas 9 pontos conquistados.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (20), mas pela Copa do Brasil. O São Paulo viaja até Recife para enfrentar o Náutico, no jogo de volta da terceira fase, com a vantagem de ter vencido a partida de ida por 2 a 1. Por sua vez, o Grêmio terá a missão de reverter o placar adverso de 3 a 2 contra o CSA, jogando em sua Arena, em Porto Alegre, também pela mesma fase da competição nacional.