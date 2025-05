Vasco goleia Fortaleza e abandona a zona de rebaixamento

O Vasco não deu chances ao Leão do Pici, que segue sem nunca ter vencido o Cruzmaltino no Rio de Janeiro.

A torcida vascaína celebrou o resultado, que encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória no Brasileirão. Fernando Diniz, que já havia estado à beira do campo na derrota para o Lanús na Argentina durante a semana, viu sua equipe dominar o Fortaleza diante de seus torcedores.

A partida, que marcou a reestreia do técnico Fernando Diniz no comando do time em casa, teve como destaques dois gols do artilheiro Vegetti e um do português Nuno Moreira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.