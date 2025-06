São Paulo renova contrato com empresa de shows até 2031

Desde 2023, o MorumBIS já recebeu quase 20 shows com ingressos esgotados, incluindo artistas como Coldplay, Bruno Mars, Shakira e The Weeknd. Para este ano, estão confirmadas atrações como Linkin Park, Dua Lipa, Oasis e Imagine Dragons.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, destacou que a conciliação entre compromissos comerciais e esportivos é essencial para consolidar o MorumBIS como o principal estádio particular do país. Com capacidade para 80 mil pessoas, o local tem superado o Allianz Parque em público nos shows.

Como parte do compromisso, os palcos passarão a ser montados atrás dos gols para preservar o gramado natural do estádio. Além disso, a Live Nation financiará a construção de túneis permanentes entre os anéis de circulação e o campo, facilitando o acesso às áreas Premium e Pista Comum durante os eventos.

O São Paulo Futebol Clube e a empresa de entretenimento Live Nation renovaram sua parceria exclusiva até 2031 — anteriormente válida até 2028. O novo acordo busca equilibrar a realização de grandes shows com o calendário de jogos no MorumBIS.

