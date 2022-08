São Paulo cede empate ao América-MG, mas avança à semifinal da Copa do Brasil

Na etapa final, logo aos 13 minutos, Miranda recebeu um segundo cartão amarelo e acabou expulso. Com um a menos, o São Paulo recuou e passou a administrar sua vantagem. Aos 20 minutos, em um dos raros vacilos da defesa tricolor, o América-MG chegou ao empate com Everaldo. A reação, porém, parou por aí.

Antes do intervalo, porém, os donos da casa conseguiram descontar de pênalti, convertido por Wellington Paulista, aos 44, após o lateral Reinaldo desviar a bola com a mão dentro da grande área.

Como havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, o time são-paulino tinha uma boa vantagem para defender. E a situação ficou ainda mais confortável nos primeiros 45 minutos no Independência, com os dois gols feitos por Luciano, aos 23 e aos 29 minutos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo chegou a levar um susto nesta quinta-feira (18), mas segurou um empate com o América-MG por 2 a 2, em Belo Horizonte, resultado que garantiu a classificação da equipe paulista à semifinal da Copa do Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.