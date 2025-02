Santos vence São Paulo de virada em clássico na Vila Belmiro

O Santos venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado (1º), na Vila Belmiro, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo abriu o placar com um gol de Lucas Moura, mas o Santos não se abateu e buscou a virada com gols de Guilherme (2) e Gabriel Bontempo.

Com a vitória, o Santos interrompe uma sequência de três derrotas e sobe para o segundo lugar do Grupo B, com sete pontos. Já o São Paulo, que perdeu a invencibilidade, segue líder do Grupo C, com 10 pontos.

O próximo desafio do Santos será contra o Botafogo-SP, enquanto o São Paulo receberá o Mirassol, ambos os jogos na quarta-feira (4).

Apesar da expectativa, o atacante Neymar não compareceu à Vila Belmiro. Ele havia anunciado que assistiria ao jogo de casa, alegando cansaço.