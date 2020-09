Santos vence Delfín no Equador e encaminha classificação na Libertadores

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Delfín (EQU) por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (24), no estádio Jocay, em Manta, no Equador, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Os gols foram marcados por Marinho e Jean Mota, enquanto Rojas descontou para os equatorianos.

O resultado deixou a equipe santista muito perto de garantir a vaga na próxima fase do torneio continental. O Santos chegou a dez pontos, contra seis do Defensa y Justicia (ARG) e cinco do Olimpia (PAR), restando apenas dois jogos. Um empate diante do Olimpia na próxima rodada carimba a vaga para as oitavas de final.

Agora, o time do técnico Cuca volta para Santos em voo fretado e se prepara para enfrentar o Fortaleza neste domingo (27), às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

O JOGO

O Santos abriu o placar aos 17 minutos. Soteldo fez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Marinho cabecear no segundo pau e marcar. O Delfín empatou aos 28 do segundo tempo: Corozo fez jogada pela esquerda aos trancos e barrancos e cruzou para Rojas marcar. O clube voltou a ficar à frente aos 36 da segunda etapa com Jean Mota, após cruzamento de Raniel.

O Santos teve o controle da partida durante a maior parte do jogo. Escalado como meia, Arthur Gomes caiu bastante pela esquerda para fazer a dobradinha com Soteldo e foi por ali que saiu o primeiro gol santista. Com um a mais em campo, o clube alvinegro teve oportunidades para ampliar, mas levou o empate antes de Jean Mota colocar a equipe na frente novamente.

Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres receberam o terceiro cartão amarelo durante o jogo e estão suspensos para o duelo contra o Olimpia (PAR). O técnico Cuca já não conta com Luiz Felipe, ainda se recuperando de lesão, e pode ter que ir para a partida com os jovens Alex e Wagner Leonardo.

Estádio: Jocay, em Manta (EQU)

Juiz: Kevin Ortega (PER)

Gols: Marinho, aos 17min do 1º tempo, e Jean Mota, aos 36 do 2º tempo (SAN); Rojas, aos 28min do 2º tempo (DEL)

Cartões amarelos: Lucas Veríssimo, Pará e Marinho; Carlos Rodriguez (SAN), Luis Cangá, Nazareno e José Valencia (DEL)

Cartão vermelho: Carlos Rodriguez (DEL)

SANTOS

João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Lucas Lourenço) e Arthur Gomes (Raniel); Marinho, Soteldo e Kaio Jorge (Jean Mota). T.: Cuca

DELFÍN

Corozo; Jonathan Gonzalez (Cifuentes), Luis Cangá, Carlos Rodriguez e Geovanny Nazareno; Charles Vélez, João Ortíz, Alejandro Villalva (Rojas) e Janer Corozo; Carlos Garcés e José Valencia (Benitez). T.: Miguel Ángel Zahzú