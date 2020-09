RedeTV! desiste, e Band negocia para exibir Copa Sul-Americana em TV aberta

ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - A possibilidade de exibição da Copa Sul-Americana na televisão brasileira ganhou novos contornos nos últimos dias. A RedeTV! desistiu oficialmente de adquirir o campeonato e abriu espaço para a Band, que virou parceira na Conmebol no pay-per-view das competições sul-americanas de clubes e tenta adquirir os direitos de transmissão do torneio. Existe otimismo de ambos os lados de que o negócio será fechado.

Segundo apurou a reportagem, a ideia da Band é exibir um jogo da Sul-Americana por rodada quando ela retornar, no mês de outubro. Seria mais um reforço para a retomada esportiva do canal, que incluiu a volta do "Show do Esporte" e a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Italiano e do Campeonato Alemão. Em relação a valores, a Conmebol aceitaria receber da emissora uma quantia abaixo do que costuma cobrar, até pela boa relação atual entre as partes.

As conversas estão em estágio avançado. A entidade sul-americana vê a possibilidade com bons olhos porque nunca quis deixar de ter uma janela em TV aberta para suas competições. Quando os direitos eram do DAZN, a Conmebol pediu que a plataforma de streaming negociasse com um canal aberto. Na ocasião, a RedeTV! adquiriu esses direitos e chegou a liderar a audiência com um jogo do Corinthians.

Dessa vez, a RedeTV! desistiu oficialmente da Sul-Americana após não concordar com partes das conversas conduzidas pela IMG, parceira da Conmebol na venda dos direitos das competições do clube. A emissora sentiu que a empresa não levou sua candidatura a sério e que informações sobre como estavam as negociações pelos direitos da Libertadores chegaram a ser omitidas.

Quando voltar, a Copa Sul-Americana terá a maioria dos jogos em datas diferentes das partias da Libertadores, fato que ajuda a emissora que exibir suas partidas. Por enquanto, Bahia e Vasco são os únicos brasileiros garantidos na retomada da competição.

No entanto, a possibilidade de o São Paulo disputar o torneio anima a Band. Após a derrota para a LDU, o clube paulista está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vale lembrar que o terceiro colocado de cada grupo da principal competição de clubes do continente se classifica para a Sul-Americana.

Por enquanto, a Conmebol TV segue como única opção de exibição da competição no Brasil. O pay-per-view da entidade está disponível para assinantes Claro/Net e Sky pelo valor de R$ 39,90 por mês.