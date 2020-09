Com gol nos acréscimos, Atlético-GO vence e elimina Fluminense na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com atuação dominante do início ao fim do jogo, o Atlético-GO venceu o Fluminense por 3 a 1 nesta quinta-feira (24) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O time rubro-negro contou com duas falhas de Muriel e um gol nos acréscimos do segundo tempo para eliminar o adversário tricolor e sair com a vaga. No jogo de ida, o Fluminense havia vencido por 1 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Chico, Marlon Freitas, ex-Fluminense, e Matheus Vargas para o Atlético, enquanto Luccas Claro descontou para os visitantes. Além da vaga, o time goiano garantiu R$ 2,6 milhões com a vitória.

Nas oitavas, serão integrados ao torneio os times brasileiros que disputaram a atual edição da Copa Libertadores.

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu (João Victor), Gilvan, Eder e Nicolas (Natanael); Edson, Marlon Freitas, Janderson, Chico (Matheus Vargas) e Gustavo Ferrareis (Matheuzinho); Hyuri (Júnior Brandão). T.: Vágner Mancini

FLUMINENSE

Muriel, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson (Yago Felipe), Dodi e Michel Araújo (Felippe Cardoso); Nenê, Luiz Henrique (Paulo Henrique Ganso) e Wellington Silva (Fernando Pacheco). T.: Odair Hellmann

Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Cartões amarelos: Nicolas e Matheus Vargas (ATG), Calegari, Luiz Henrique, Egídio, Dodi e Nenê (FLU)

Gols: Chico (ATG), 9min, e Luccas Claro (FLU), aos 50min do 1ºT; Marlon Freitas (ATG), aos 33min, e Matheus Vargas (ATG), aos 47min do 2ºT