Santos vê poucas revelações no Paulistão e quer jogador do Guarani

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está atrás de mais reforços após a eliminação precoce no Campeonato Paulista. O técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão se reunirão com o presidente Andres Rueda para tratar deste e de outros assuntos.

O clube praiano monitorou vários jogadores do Paulista, mas viu poucos destaques individuais.

Um deles é Jamerson, lateral-esquerdo do Guarani. O jogador de 24 anos e já havia feito boa Série B no ano passado.

O Guarani tem 50% dos direitos econômicos sobre o jogador, e a multa rescisória seria de R$ 34 milhões.

O Santos tem Felipe Jonatan e Lucas Pires para a lateral esquerda, mas nenhum deles se firmou até agora na temporada. O Peixe quer reforços também para a zaga, meio-campo e ataque.

TENTATIVA FRUSTRADA

O Santos procurou informações sobre Chrystian Barletta, do São Bernardo, mas ouviu no começo do Campeonato Paulista que o atacante já estava "prometido" ao Corinthians.

O time do litoral está atento com essas revelações, porém, prioriza jogadores prontos, com capacidade para tirar o time dessa sucessão de campanhas ruins.