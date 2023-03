Abel 'esquece' pedido por reforços e busca soluções internas do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras passou a apostar mais em suas revelações na atual temporada. Sem muitos reforços para 2023, Abel Ferreira sinaliza que deve dar mais chances a "soluções caseiras", ao menos neste momento da temporada.

Em entrevista coletiva após o empate contra o Guarani, o técnico citou a lesão de Atuesta e afirmou que fará o possível com os "recursos" que tem.

"Apostar no Fabinho na posição de 5, como foi. Temos que olhar para dentro e fazer o melhor possível com os recursos que temos, que são bons. Precisamos estar no espírito muito forte e dar o nosso melhor para ganhar. Vamos jogar com o que temos, estão nos garantindo alegrias", disse Abel.

Abel indica que pode usar mais jovens neste momento da temporada.

Vinicius, Naves, Garcia, Vanderlan, Fabinho, Menino, Jhon Jhon, Endrick e Giovani foram formados no próprio Palestra. Tirando o goleiro Vinícius, todos os demais entraram em campo no Estadual.

Em relação ao ano passado, o clube perdeu dois titulares: os meio-campistas Gustavo Scarpa e Danilo, que foram para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O lateral esquerdo Jorge e o atacante Wesley também deixaram o plantel.

"Temos muitas coisas para melhorar, individual e coletivamente. Todos nós temos que seguir com a corda esticada e alerta. Somos uma equipe consistente, com boa defesa. Temos margem para melhorar, até pela juventude do plantel e a inexperiência que eles têm. Eles vão nos ajudar muito, possuem muita vontade e desejo de triunfar dentro deles", afirmou o técnico alviverde.

Em 2022, o treinador cobrava a chegada de reforços, algo que não vem acontecendo recentemente.

Pelo segundo ano seguido, o Palmeiras terminou a primeira fase do Estadual com a melhor campanha geral. Com isso, a equipe terá o mando de campo nas quartas de final e, se avançar, também na semi (já que nenhum dos outros times que duelam nas quartas pode chegar a pontuação do alviverde).

Apesar de ter a melhor campanha, a equipe terá uma parada dura na próxima fase, pois enfrentará o segundo melhor classificado. O São Bernardo somou 26 pontos na primeira fase e também avançou no Grupo D. O duelo acontece no Allianz Parque e a data e o horário devem ser divulgados hoje (6) pela Federação Paulista.