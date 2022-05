'Santos não mereceu ganhar pontos contra o Goiás', diz Barros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos voltou a enfrentar problemas quando atua longe da Vila Belmiro. Neste domingo (15), o Peixe perdeu por 1 a 0 para o Goiás na Serrinha e desperdiçou a chance de assumir a liderança do Brasileirão. O time alvinegro voltou a apresentar dificuldades na criação, ainda mais diante de um adversário fechado na defesa.

Na Live do Santos, programa do site UOL Esporte logo após as partidas do Peixe, os jornalistas Gabriela Brino e Maurício Barros lamentaram a atuação pouco inspirada dos santistas diante do Goiás. Embora o pênalti cometido por Velázquez no começo tenha mudado o rumo da partida, o Peixe apresentou outros problemas que impediram sua reação.

"É um resultado que não tem como se contestar. O Santos não mereceu sair com algum ponto da Serrinha hoje. O time jogou mal. Em questão de escalação, dois nomes foram críticos: o Velázquez, que vinha bem, e o Angulo, que parece ser, nessa posição, o grande erro cometido pelo Fabián Bustos", comentou Barros.

Para o jornalista, Velázquez foi afoito no lance do pênalti, que determinou a vitória dos donos da casa. "Vi um desempenho muito ruim do time, prejudicado por um lance no começo do jogo. O Goiás está em uma situação difícil e não vencia em casa há cinco jogos. Achou esse pênalti, e foi mesmo. Faltou ao Velázquez um conhecimento de quem ele estava enfrentando. O Apodi é um demônio da Tasmânia. É muito rápido. Não se pode marcá-lo daquele jeito", criticou.

Após abrir o placar, o Goiás se fechou na defesa. Como o Santos tinha dificuldades para criar, buscar o empate se tornou uma tarefa complicada, como apontou Barros. "O jogo mudou. Não houve muitas chances de gol, mas o Santos tinha uma posse de bola muito maior e correndo riscos no contra-ataque. Pesou muito a pouca criatividade do time, que estava muito pouco inspirado. O jogo foi tecnicamente ruim. O Santos não foi capaz de empatar, o que seria um bom resultado hoje, mas não fez por merecer", destacou.

O técnico Fabián Bustos recebeu críticas por substituir Zanocelo, um dos poucos jogadores do Santos com uma boa atuação. Barros tentou encontrar uma explicação para a mudança. "Eu credito a saída do Zanocelo por desgaste, por medo de ele sofrer alguma lesão para um jogo importante na Sul-Americana [contra o Unión La Calera, na quarta]. Mas o Santos realmente não mereceu", concluiu.