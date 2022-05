'Faltou paciência na parte ofensiva', diz Maicon após derrota do Santos

"Contra o Fluminense, no último lance, se tivesse o pênalti nosso favor, poderia ganhar o jogo. Com o São Paulo, a mesma coisa. Não é que o Santos jogue mal fora de casa, mas algumas coisas nos atrapalharam. Claro que temos um desempenho melhor em casa. Mas temos que ressaltar que tivemos dois jogos que fomos prejudicados", afirmou o defensor.

"No fim do primeiro tempo, começamos a botar uma pressão forte. Se entrássemos no segundo tempo do mesmo jeito, poderíamos sair com o resultado positivo", ponderou.

"Defensivamente estávamos bem compactos. A partida estava controlada, faltou paciência na parte ofensiva. Não só no ataque, mas a gente também na construção do jogo", comentou o defensor.

