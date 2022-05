Italo vira personagem de game, estampa latinha e ingressa 'time de Neymar'

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fãs de Italo Ferreira, vocês têm motivos para comemorar. Tem vontade de tomar um Red Bull com o rosto do surfista estampado na lata? Ou quer jogar um game online em que ele é o personagem principal? E que tal então ter a oportunidade de encontrar pessoalmente com o campeão olímpico e mundial? Tudo isso será possível a partir desta segunda-feira (16).

Em uma homenagem feita pela Red Bull, um dos patrocinadores do potiguar, Italo passou a integrar um seleto grupo de atletas que receberam a maior honraria possível dentro da marca: estampar uma edição limitada de Red Bull. Assim como já aconteceu com esportistas como Neymar e Max Verstappen, além dos também campeões olímpicos Alisson e Bruno, do vôlei de praia, Italo terá seu rosto marcado nas latinhas da 'bebida que te dá asas'. Será, inclusive, o primeiro surfista da história a estampar a lata de Energy Drink.

Disponíveis ao público, nacionalmente, a partir desta segunda quinzena de maio, as novas latas de Red Bull, na versão Energy Drink (sabor tradicional), contam com assinatura do atleta, imagens do rosto dele e de um aéreo na praia de Baía Formosa (RN). Em alguns supermercados, o público encontrará ilhas, pontas de gôndola e materiais promocionais relativos à promoção com um 'ambiente de surf' especial, incluindo uma prancha do próprio Italo.

A promoção fica disponível até o final de junho, quando serão anunciados os vencedores do game no site oficial da promoção. As latas, como são de uma edição limitada, estarão à venda até durarem os estoques.

GAME DO ITALO

Além da latinha, o brasileiro também virou personagem de um game online, cuja dinâmica presenteará os vencedores com um encontro exclusivo com ele. O jogo celebrará cinco praias marcantes na sua carreira: Baía Formosa (RN), Peniche (POR), Bells Beach (AUS), Pipeline (EUA) e Chiba (JAP). Disponível para smartphone ou PC no link http://redbull.com.br/italoferreira, o game é composto por cinco fases, referenciando cada praia.

O jogador terá que coletar itens e passar por diversos obstáculos, que interferem na velocidade da conclusão de cada etapa. Latas de Red Bull e ondas serão itens que darão velocidade ao jogador, enquanto pedras e outras obstáculos o deixarão mais lento. Os dois competidores mais ágeis no ranking final vão ter a oportunidade (com acompanhante) de encontrar o campeão olímpico na etapa de Saquarema (RJ) do Circuito Mundial de Surf, no fim de junho.