Sampaio Corrêa e Cruzeiro ficam no empate em 'jogo de compadres'

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O empate seria de ótimo tamanho tanto para o Sampaio Corrêa quanto para o Cruzeiro. Então foi justamente o que aconteceu no confronto entre ambos nesta quinta-feira (18), no Castelão, em São Luís, encerrado em 1 a 1.

Com o pontinho conquistado, as duas equipes chegaram aos 47 pontos cada e estão a seis da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, aberta pelo Londrina, que ainda tem dois jogos a fazer na competição.

Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo, com Maurício e Léo Santos. Já os 48 minutos do segundo tempo foram de duas equipes tocando bola, satisfeitas com o resultado e que sequer chutaram a gol —um verdadeiro jogo entre compadres.

As duas equipes se despedem da competição no próximo dia 28. O Sampaio irá visitar o Avaí, enquanto o Cruzeiro receberá o Náutico.

SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel, Maurício, Allan, Nilson Júnior e Éder Lima; Betinho (Márcio Araújo), Ferreira (Baraka), Léo Artur (Guilherme Campana); Roney (Jean Silva), Pimentinha e Jackson (Ciel). T.: João Brigatti

CRUZEIRO

Fábio, Rômulo (Norberto), Léo Santos, Eduardo Brock e João Victor; Adriano, Rômulo e Giovanni (Marco Antônio); Claudinho (Vitor Roque), Felipe Augusto e Thiago (Flávio). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Ferreira (SAM); Thiago e Rômulo (CRU)

Gols: Maurício (SAM), aos 8', e Léo Santos (CRU), aos 40'/1ºT