Sport vence o Bahia e embola briga contra o rebaixamento no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport venceu o Bahia na noite desta quinta-feira (18), por 1 a 0, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Paulinho Moccelin, aos 20 minutos do segundo tempo.

O resultado não alterou a condição das duas equipes na tabela, com ambas ainda na zona de rebaixamento, mas acirrou a briga contra a degola, já que agora o Sport chegou aos 33 pontos e está a três do Bahia, que teria deixado o Z-4 em caso de vitória.

O primeiro time fora da zona ingrata é o Atlético-GO, com 39 pontos, empatado neste quesito com o Juventude. Apesar do fôlego ganho, o Sport já tem 34 jogos, dois a mais que cada um dos três times que vê logo à sua frente.

O clube rubro-negro voltará a campo só no dia 27, para enfrentar o São Paulo, fora de casa, enquanto o Bahia se prepara para enfrentar o Cuiabá já neste próximo domingo (21), em casa.

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Zé Welison, Marcão e Hernanes (Chico); Gustavo (Paulinho Moccelin), Everton Felipe (Ronaldo) e Mikael (Tréllez). T.: Gustavo Florentín

BAHIA

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca (Edson) e Daniel (Rodriguinho); Raí Nascimento (Juan Ramírez), Lucas Mugni e Maycon Douglas (Rodallega); Gilberto (Ronaldo César). T.: Guto Ferreira

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Cartões amarelos: Marcão Silva (SPO); Gilberto e Juan Ramírez (BAH)

Gol: Paulinho Moccelin (SPO), aos 20'/2ºT