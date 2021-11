STJD nega pedido do Grêmio para liberar torcida na reta final do Brasileiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio pediu, mas não levou. De acordo com o clube gaúcho, o STJD (Superior Tribunal de Justiça) negou pedido de reconsideração da liminar que determina realização de jogos com portões fechados na Arena do Grêmio —além de impedir o time de usar cota de ingresso de visitantes. A diretoria gremista, entretanto, ainda não desistiu de obter aval para ter público na reta final do Campeonato Brasileiro.

O pedido de reconsideração foi apreciado por Otávio Noronha, presidente do STJD. No início do mês, foi ele quem deferiu a liminar após denúncia da Procuradoria por conta da invasão de campo e depredação da cabine do VAR em jogo que terminou com derrota do Grêmio ao Palmeiras por 3 a 1.

Segundo o Grêmio, o pedido foi negado nesta quinta-feira (18). A documentação só foi apresentada recentemente, mesmo que a decisão liminar tenha sido divulgada em 3 de novembro. O time de Vagner Mancini já disputou cinco partidas sem torcida, seja em Porto Alegre ou fora de casa. O primeiro jogo com punição foi o Gre-Nal 343, no estádio Beira-Rio.

Os dirigentes gremistas, agora, trabalham em outro tipo de recurso para buscar liberação de torcida nas rodadas finais do Brasileiro. O sonho do Grêmio é ter autorização para o jogo diante do Flamengo na terça (23), em Porto Alegre.

A equipe de Vagner Mancini soma 32 pontos e ocupa o 18º lugar na classificação. O time desafia uma probabilidade de rebaixamento de 93%, segundo cálculos do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).