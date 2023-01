Sabalenka vira sobre Ribakina e vence o Australian Open em começo de temporada impecável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista belorussa Arina Sabalenka venceu neste sábado (28) a cazaque Elena Ribakina, de virada, por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/4), e é a campeã do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de sua carreira.

Com o título inédito em Melbourne, a tenista número 5 do mundo chega à vice-liderança do ranking, atrás apenas da polonesa Iga Swiatek, derrotada pela rival de Sabalenka nas quartas de final do torneio australiano.

A conquista coroa uma temporada até aqui impecável da belarrussa: são agora 11 vitórias em 11 partidas e, até a final, ela não havia perdido um único set.

Neste século, apenas Anna Smashnova (em 2002) and Agnieszka Radwanska (em 2013) haviam tido uma sequência de 20 games disputados e 20 vencidos, segundo a WTA, a associação de tenistas profissionais.

A Tennis Australia, instituição responsável pela modalidade no país, baniu as bandeiras da Rússia e da Belarus após crítica e reclamação do embaixador ucraniano na Austrália, decisão classificada como "lamentável" pela embaixada russa. Por isso, Sabalenka competiu sob bandeira neutra.

O início do jogo neste sábado exigiu dela justamente o poder de reação que não precisou mostrar até aqui no ano. Ribakina quebrou seu serviço duas vezes, fechou o primeiro set em 6 a 4 e mostrava mais confiança que a belorussa no início da partida.

No segundo set, porém, Sabalenka se impôs em games muito duros, com várias trocas de vantagem após empates em 40 iguais, e fechou a etapa em 6 a 3.

A terceira parcial começou bem disputada como as outras. Depois de empate em 3 a 3, em jogo bastante agressivo das duas tenistas e vários break points desperdiçados, Sabalenka enfim quebrou o serviço de Ribakina e se colocou no caminho da vitória.

No tenso último game da partida, Sabalenka precisou de quatro match points diante da resiliência da rival para confirmar a virada e conquistar seu primeiro Grand Slam em torneio de simples.

A vencedora levou 2,97 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 10,8 milhões) de premiação.

Até a decisão deste sábado, as duas haviam se encontrado três vezes no circuito profissional. Coincidentemente, três vitórias de Sabalenka, e todas exigiram o set de desempate.

Nenhuma das duas havia chegado antes à final do Australian Open e, não fosse a conquista de Ribakina em Wimbledon em 2022, seria a primeira final de Slam das duas tenistas em torneio de simples. Nas duplas, Sabalenka conquistou o Aberto dos Estados Unidos em 2019 e o Aberto da Austrália em 2021 com a belga Elise Mertens.

A final do torneio de simples masculino está previsto para este domingo (29), às 5h30, entre o sérvio Novak Djokovic --deportado da Austrália no Slam do ano passado por entrar no país sem vacina-- e o grego Stefanos Tsitsipas. O canal ESPN 2 transmite a partida.