Brasil vence Paraguai e garante liderança no Sul-Americano Sub-20

Rio de Janeiro/RJ - A seleção brasileira garantiu a liderança do grupo A do Sul-Americano Sub-20 ao vencer o Paraguai por 2 a 1 nesta sexta-feira, dia 27, no estádio Deportivo Cali, em Cali, na Colômbia. Invicto no torneio, o Brasil terminou a fase de grupos com 10 pontos e retorna a campo na próxima terça-feira (31) pela primeira rodada do hexagonal final. O adversário e o horário do jogo ainda não estão definidos.

Além do Brasil, o Paraguai e a Colômbia também avançaram para a próxima fase. O complemento, com os seis classificados, acontece neste sábado, com o fechamento do grupo B, que tem apenas o Uruguai, com nove pontos em três jogos, como já classificado.

Foi o quinto jogo da seleção brasileira em nove dias. Com apenas dois dias de diferença entre o último jogo contra a Colômbia e o duelo contra o Paraguai nesta sexta-feira, o técnico Ramon Menezes fez uso completo do elenco, situação que foi aproveitada pelos atletas, informa a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Brasil domina e Paraguai abre placar

Desde o primeiro minuto, a equipe teve controle do jogo e chances para tomar a frente no placar. Mas o primeiro gol foi dos paraguaios. Aos 21 minutos, Kevin recebeu na ponta direita e chutou forte para fazer 1 a 0.

O Brasil logo reagiu. Primeiro com a bola na trave do zagueiro Jean após cobrança de falta batida por Pedrinho. No minuto seguinte, aos 29, Renan disputou a bola na área e viu a bola sobrar para Stênio chutar forte e empatar: 1 a 1.

No segundo tempo, o Brasil não demorou a mostrar superioridade e virar a partida. Após cobrança de escanteio, Ronaldo subiu soberano e completou de cabeça: 2 a 1.

Com o placar favorável, o Brasil seguiu com o controle do jogo, mas começou a administrar o resultado para não se desgastar. Em alguns momentos, o time aumentou o ritmo e quase ampliou, como em boa jogada de Vitor Roque aos 35 minutos.

Após a vitória sobre o Paraguai por 2 a 1, a seleção brasileira volta a jogar na terça-feira contra o terceiro colocado do grupo B. O hexagonal final terá cinco rodadas e os quatro primeiros colocados se classificam para a Copa do Mundo Sub-20 FIFA na Indonésia.

BRASIL: Kaique; André D., Douglas Mendes (Robert), Jean e Kaiki Bruno; Ronald, Arthur (Marlon Gomes), Luis Guilherme (Patryck); Pedrinho, Stênio (Geovane) e Renan Viana (Vitor Roque). Técnico: Ramon Menezes.