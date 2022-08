Rony chora ao falar sobre importância do filho em luta por gol de bicicleta

"Foi minha maior motivação para ter continuado", iniciou Rony, com lágrimas nos olhos, "Chegava em casa e tinha que brincar com ele, e ele toda hora fazendo (gol de bicicleta). Foi a minha maior motivação para fazer a bicicleta".

Rony explicou que o menino foi o responsável por motivá-lo a seguir na busca pelo tento de bicicleta, especialmente em meio a críticas que recebia pela insistência na jogada. Em meio ao depoimento —que contou com um vídeo de Rony Jr marcando um gol igual ao do pai— o atacante alviverde não segurou a emoção.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rony, do Palmeiras, se emocionou ao falar no papel de seu filho de 5 anos, Rony Jr, na perseguição pelo sonhado gol de bicicleta, que saiu contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Em entrevista ao Sportscenter, da ESPN, o camisa 10 chorou ao comentar o apoio do filho.

