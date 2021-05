Ronaldo Jacaré quebra o braço ao ser finalizado no UFC 262 nos EUA

Antes mesmo que Ronaldo sinalizasse o fim da luta com três batidas no chão, o juiz percebeu a gravidade do golpe e interrompeu a luta, sagrando Sergipano como o vitorioso da noite.

Com a derrota, Jacaré, 40, pode estar em situação de risco aos olhos de Dana White, já que vem de uma sequência de três derrotas anteriores. Ronaldo ia bem no duelo, mas sofreu o revés aconteceu de surpresa quando André o atacou e prendeu seu braço.

