Raniel fecha ciclo de superação com gol e vê agora chance de ser titular no Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raniel deve ser uma das novidades do Santos para enfrentar o Sport às 20h30 deste domingo (17), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Se isso for mesmo concretizado, ele será o quinto centroavante utilizado como titular pelo time alvinegro na competição. Kaio Jorge, Marcos Leonardo, Léo Baptistão e o improvisado Marcos Guilherme foram os atletas já escalados na função de homem-gol.

A nova aposta do técnico Fábio Carille tem chance de ganhar mais uma oportunidade por causa da lesão do titular Léo Baptistão. Na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG na quarta (13), ele saiu de campo ainda no primeiro tempo com um problema na panturrilha e ficará fora da partida contra o Sport. Raniel foi seu substituto no Mineirão e marcou o único gol do Santos na partida.

O tento do atacante foi cercado de simbolismo. Raniel ficou nove meses afastado do futebol por causa de complicações da Covid-19 e voltou a marcar após 20 meses de jejum. O centroavante também quebrou uma sequência negativa dos atacantes do Santos: o último gol marcado por atleta do setor ofensivo havia ocorrido em 28 de julho, por Marcos Leonardo, contra o Juazeirense pela Copa do Brasil.

O primeiro centroavante do Santos no Brasileiro foi Kaio Jorge. Ele atuou em dez partidas e marcou apenas um gol. Deixou o clube no fim de julho após o fracasso nas negociações para renovação contratual. Como já podia assinar um pré-acordo com qualquer clube, optou por se transferir para a Juventus, da Itália, rendendo 3 milhões de euros ao time da Vila Belmiro.

O posto vago caiu no colo de Marcos Leonardo, uma jovem promessa alvinegra de apenas 18 anos de idade. Ele atuou em quatro jogos como titular, mas não balançou as redes nenhuma vez nesta série. O único gol dele no Brasileiro foi diante do Red Bull Bragantino, quando entrou em campo aos 48 minutos do segundo tempo e precisou de dois minutos para deixar sua marca ao garantir um empate por 2 a 2.

Outro jogador bastante utilizado na posição foi Marcos Guilherme. Ele atuou improvisado em três partidas no lugar de Kaio Jorge —contundido na ocasião—, marcando um gol. Depois que o camisa 9 deixou o clube, ele voltou a ser escalado como falso 9 pelo técnico Fernando Diniz no empate por 1 a 1 com o Fortaleza.

As dúvidas em torno do novo camisa 9 acabaram com a contratação de Léo Baptistão. Ele chegou ao clube no fim de agosto, vindo do futebol chinês, e foi escalado pela primeira vez na última rodada do primeiro turno, contra o Cuiabá. O reforço mostrou boa desenvoltura, mas não foi às redes. Atuou mais seis vezes como titular e continua em jejum.

Já Raniel quase não havia atuado no Brasileiro até a rodada passada. Antes do duelo contra o Atlético-MG, esteve em campo por 96 minutos em cinco partidas, sempre como suplente. Ao ser chamado para encarar o líder, fez o gol que abriu o placar na derrota por 3 a 1. Nas outras quatro partidas que disputou por outros torneios na temporada de 2021, foi titular uma vez, na derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR na Copa do Brasil.

Raniel foi contratado pelo Santos no fim de 2019 em uma troca com o São Paulo por Vitor Bueno. Após viver bons momentos no Cruzeiro e ser comprado por R$ 13 milhões pelo rival tricolor, ele não se deu bem no Morumbi. Ao chegar à Vila Belmiro, foi levado ao time titular pelo português Jesualdo Ferreira e marcou dois gols em uma vitória sobre a Inter de Limeira no Campeonato Paulista de 2020.

Após a paralisação do futebol nacional por causa da pandemia do novo coronavírus, ele ficou atrás de Kaio Jorge na preferência do então técnico Cuca. Depois de um jogo pela Libertadores, contra o Olimpia, em Assunção, foi diagnosticado com Covid-19, no início de outubro, e acabou afastado do futebol. Sofreu complicações da doença que evoluíram para uma trombose, o que quase fez o jogador se aposentar aos 25 anos.

A retomada da carreira aconteceu no dia 10 de julho, quando o Santos perdeu por 3 a 2 para o Palmeiras no Allianz Parque. Foram nove meses sem atuar até ser inserido aos poucos no time profissional por Fernando Diniz. Agora com Carille, ele pode ter a chance de ser titular pela segunda vez em menos de um mês.

"Difícil explicar apenas com palavras a emoção de voltar a marcar um gol, principalmente depois de tudo que eu passei para retomar a minha carreira e fazer novamente aquilo que mais gosto", publicou o jogador nas redes sociais após o gol no Mineirão.

Para ser escalado contra o Sport, Raniel ainda precisará superar concorrência de Marcos Leonardo, de volta após treinos com a seleção brasileira sub-18, Diego Tardelli e Bruno Marques. O ataque santista não será o único setor do time a ter novidade.

O Santos conta com o retorno de Carlos Sánchez, que cumpriu suspensão automática no Mineirão e assume agora o lugar de Jean Mota. No gol, João Paulo não poderá atuar por acúmulo de cartões amarelos e será substituído por Jandrei.

Assim, o Santos deverá ter a seguinte escalação: Jandrei; Vinicius Balieiro, Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Sánchez, Vinicius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho e Raniel.

A partida contra o Sport é mais um confronto direto do Santos para escapar da zona de rebaixamento. O time de Vila Belmiro precisa ganhar em Recife para não ficar entre os quatro últimos colocados sem depender de outros resultados. Caso empate, terá de torcer por tropeço de Bahia ou Juventude. Se perder, será ultrapassado pelos próprios pernambucanos e terá de fechar a rodada no grupo da degola.

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Transmissão: Premiere