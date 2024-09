Ramón comanda treino do Corinthians antes de jogo contra o Juventude

O Corinthians intensificou sua preparação para o decisivo confronto contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta segunda-feira, o time treinou no CT Dr. Joaquim Grava, sob o comando do técnico Ramón Díaz. O jogo de volta está marcado para esta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Durante o treino, a equipe paulista iniciou com exercícios de força na academia, seguido por atividades de troca de passes e movimentações. Ramón Díaz também dirigiu um exercício tático e encerrou a sessão com um trabalho de finalizações.

O Corinthians precisa reverter a derrota de 2 a 1 sofrida no jogo de ida, no Alfredo Jaconi, para garantir a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Antes do duelo, o time realizará um último treino na tarde desta terça-feira.

O recém-contratado meia peruano André Carrillo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas não poderá participar do jogo devido ao regulamento da Copa do Brasil. Sua estreia deverá ocorrer apenas no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

O time enfrentará desfalques: Félix Torres (Equador) e José Martínez (Venezuela) estão com suas seleções, e o volante Alex Santana (lesão muscular), além dos suspensos Cacá e Matheuzinho, também estão fora. O atacante Héctor Hernández, que sofreu uma lesão de 1º grau na coxa, treinou com bola e pode ser uma opção para o jogo, embora sua presença ainda não esteja confirmada.