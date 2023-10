Raicca Ventura acerta a última volta e conquista prata no skate do Pan 2023

Raicca é a quarta atleta mais nova da delegação brasileira e grande promessa na modalidade. Ela ficou em quarto lugar no Mundial realizado em Roma no início de outubro.

Na última volta, Raicca precisava melhorar a nota para chegar no pódio. E ela conseguiu. Fez a mesma volta, acertou todas as manobras e não desgrudou do skate, pontuando 82.54 e conquistando a medalha de prata.

Na segunda tentativa, Raicca fez uma boa volta, e caiu novamente no fim. Com isso, melhorou a nota em 25 centésimos, não conseguiu deixar o quarto lugar.

SÃO PAULO/SP - Aos 16 anos de idade, Raicca Ventura conquistou a medalha de prata no skate park nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A brasileira sofreu com quedas nas primeiras tentativas e alcançou sua melhor nota na volta final.

