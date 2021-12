Quais resultados rebaixam o Grêmio na rodada desta segunda do Brasileiro

"A segunda-feira será diferente, temos que assistir os jogos e, como eu já falei aqui, é muito difícil quando se tem que torcer para alguém. Eu sempre falei que focaria nos jogos e no desempenho do Grêmio. Mas amanhã teremos que optar por um ou outro. Sabemos a importância que tem duas vitórias dos nossos concorrentes, eles não podem somar pontos para que cheguemos com possibilidades na última rodada. E é nisso que acreditamos. Temos que agir dessa forma, pensar, analisar, torcer para os resultados. E, quinta-feira, entraremos numa outra situação. Será uma briga de quatro equipes por duas vagas", disse o técnico Vagner Mancini.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Com empate contra o Corinthians, no domingo (5), o Grêmio pode ter o terceiro rebaixamento para Série B de sua história confirmado nesta segunda-feira (6). Basta que dois times pontuem nas partidas da noite.

