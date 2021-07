Prova do ciclismo BMX tem acidente grave; brasileiro é eliminado na semifinal

Apesar do acidente, Fields conseguiu avançar à final pelo seu desempenho nas outras provas. Ele foi medalha de ouro nos Jogos do Rio, em 2016.

Pouco após a largada, o atleta se chocou com outros competidores e caiu de forma violenta na pista. A prova chegou a ser interrompida por alguns minutos, e Fields teve de ser levado para o hospital de ambulância. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do americano.

